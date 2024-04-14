محافظ أسيوط يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2023 /2024 بنطاق المحافظة بعدد 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعين على 13 مركزا وحيا بالمحافظة، وفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلًا على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع.



وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 174 ألفا و757 فدانا بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 إردبا للفدان، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.



حوافز ودعم مادى للمزارعين



وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية.



وأصدر محافظ أسيوط، تكليفاته لوكيل وزارة الزراعة المهندس محمود صبحى ومموح حماد وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارة الزراعة واستلام الأقماح من المزراعين وفقا لسعر 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 15 أغسطس 2024.

وأعلن حضوره أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن، للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى ستتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد حيث يجرى توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح بموسم الحصاد ابتداءً من 15 أبريل وتوريد القمح المحلي حتى 15 أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.



كما وجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الزراعة باسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط، بالالتزام بضوابط وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتسويق وتداول الأقماح المحلية موسم 2024، وتوريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري وذلك وفقًا لبرنامج نقل محدد ومعتمد من جهات التسويق لاستيعاب كافة الأقماح الموردة مع اتباع شروط التخزين السليم وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، مع متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر، للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة "أمين الموقع التخزيني" وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، فضلًا عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.



وناشد محافظ أسيوط جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أوإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".