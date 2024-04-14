محافظ أسيوط: تعظيم الاستفادة من المراسى النيلية والسياحية وطرحها للإيجار بالمزاد العلنى

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتعظيم الاستفادة من المراسى النيلية والسياحية التابعة للمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها عن طريق طرحها للإيجار بالمزاد العلني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وذلك ضمن خطة المحافظة، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومنار غالى مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة.

الاستفادة من المراسى السياحية والمواقع والأصول

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من المراسى السياحية والمواقع والأصول التابعة للمحافظة بمشروع العبارات النهرية والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بكافة مراكز وأحياء المحافظة، ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة.

ووجّه المحافظ بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية من خلال أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.

كما وجّه باستكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها للمراسى النيلية، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات، وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظًا على أرواح المواطنين، وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان. كما وجّه بضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة، والعمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها في زيادة إيرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات القانونية والتنفيذية للالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات بديوان عام المحافظة؛ لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح، وتركيب بانرات ولافتات إعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، بالإضافة إلى تركيب لافتة إعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات، بجانب الإعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وصفحات المراكز والأحياء، بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والإجراءات الخاصة بالمزادات.

جانب من الاجتماع