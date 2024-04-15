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كل المناطق.. جدول مواعيد انقطاع التيار الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء
مواعيد قطع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد قطع التيار الكهربائي بالمحافظة، من خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي سيتم تنفيذها بداية من اليوم الأثنين، لتكون من 1 ظهرًا وتنتهي في الخامسة مساءً.

رابط مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية 

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي والتي تبدأ من اليوم سيتم تنفيذها وفق الجداول التالية: من هنا.

وتصل مدة انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية إلى ساعتين، كما تكون مدة انقطاع الكهرباء ساعة واحدة في بعض المناطق وفق جدول أماكن انقطاع الكهرباء.

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رابط شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء وجدول قطع الكهرباء في المحافظة

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جدول قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ بجميع المدن والمراكز التابعة لها

زيادة البحث عن مواعيد انقطاع الكهرباء 

كان قد ازداد البحث من أهالي الإسكندرية التعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء بالمناطق المختلفة بالمدينة الساحلية والتي سوف تطبق بدءً من اليوم وذلك وفق خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء بعودة تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات، بدءً من اليوم الإثنين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث كان قد وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرًا على المواطنين. 

إزالة 590 إعلان مخالف بأحياء الثغر 

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع قسم الإعلانات التابع للمركز النموذجي للخدمات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 590 إعلان مخالف خلال شهر مارس مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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