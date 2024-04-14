الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تستجيب لشكاوى المواطنين بشأن سوء الرغيف

مخابز الإسكندرية
مخابز الإسكندرية

أجرى أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة مرورية على مخابز منطقة الطابية، وذلك بعد تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن رغيف الخبز.

يأتي ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على مصلحة المواطنين بتوفير الخبز البلدى المدعم طبقًا للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة وكذلك السلع التموينية، وحرصًا على الحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وتلقى وكيل تموين الإسكندرية العديد من الشكاوى من سوء حالة رغيف الخبز بمنطقة الطابية، وحرصا على فحص جميع الشكاوى المقدمة فقد تشكلت حملة برئاسته وتم المرور على مخابز منطقة الطابية وتم التحقق من المخالفات المذكورة وتم تحرير مخالفات لتلك المخابز وتطبيق القانون عليها.

وأهابت مديرية تموين الإسكندرية بالمواطنين عدم القلق وعدم تأثر المنطقة بغلق بعض المخابز بالمنطقة وسوف يتم غلقها تنفيذا للعقوبات بالتتابع وليس فى أن واحد، وسيتم تدبير أى احتياجات للمواطنين من الخبز حال تأثر المنطقة بذلك، حيث تؤكد مديرية التموين والتجارة على عدم العبث والمساس بأموال الدعم، وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى

كما أهابت المديرية بالمواطنين بعدم الاستماع لأى اشاعات مغرضة والرجوع إلى مصدر المعلومة الصحيحة إلاّ وهى مديرية التموين والتجارة الداخلية

وتابعت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المنعقدة بديوان عام المديرية جميع الأنشطة التموينية، حيث تتفقد الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية الموقف التموينى للمحافظة

وكما تواصل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) العمل من خلال الحملات التموينية، فضلاً عن متابعة فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

مخابز منطقة الطابية شكاوى المواطنين مديرية التموين مصلحة المواطنين أموال الدعم

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