الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يشارك فى اجتماعات رؤساء تحرير كبرى المجلات العلمية بأمريكا

رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية

شارك الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بـالإسكندرية، على مدار ثلاثة أيام، مع نخبة من كبار العلماء العالميين في اجتماعات ضمت ما يزيد على 200 من رؤساء تحرير المجلات العلمية الدولية التابعة للمعهد الأمريكى لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.

ناقشت الاجتماعات موضوعات متعددة، مثل آليات وأخلاقيات النشر الدولى، وآليات اختيار هيئات التحرير والمحكمين والمنصات الرقمية، والجوانب المالية والإدارية والتحديات المستقبلية. 

يذكر أن الدكتور عمرو عدلي تم اختياره منذ يناير 2022 لرئاسة تحرير المجلة الدولية لتطبيقات المغناطيسيات IEEE Transactions on Magnetics تقديرًا لتاريخه العلمي الدولي وخبراته المتعددة، ويعد العالم الوحيد من جهة علمية مصرية الذي يتولى رئاسة تحرير واحدة من مجلات المعهد الأمريكي، علمًا بأنه أحد القلائل في مصر الذين حصلوا على زمالة المعهد الأمريكى IEEE Fellow، إلى جانب جوائز علمية عديدة، مثل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة مؤسسة شومان الأردنية وجائزة الخريج المتميز لجامعة ميريلاند الأمريكية.

والبحث العلمي بصفة عامة ركيزة هامة في استراتيجية الجامعة المصرية اليابانية لصقل خبرات الطلاب ولتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وكانت قد نظمت الجامعة اليابانية أول ورشة عمل بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية، لربط البحث العلمى بالصناعة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، ولدعم المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

جاءت الورشة تحت عنوان "ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي" للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة والبحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، وللتدريب العملي على إمكانات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم.

الجامعة المصرية اليابانية كبار العلماء النشر الدولي جوائز علمية رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

انتشار فرق الثقافة الصحية بالأماكن العامة والمتنزهات لتوعية المواطنين بالإسكندرية

ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم داخل مخبز سياحى فى الإسكندرية

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات كرنفال العيد بنادى المهندسين فى الإسكندرية

فى ثالث أيام العيد.. ارتفاع نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية لـ75%

"ستانلي جديد".. الممشى السياحي قبلة أهالي الإسكندرية للتنزه خلال عيد الفطر (صور)

توافد المواطنين على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر (صور)

مراكز شباب الإسكندرية تواصل فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بثالث أيام عيد الفطر

غرفة عمليات "تموين الإسكندرية" تواصل متابعة المخابز والأسواق فى ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية