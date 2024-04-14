رئيس الجامعة المصرية اليابانية يشارك فى اجتماعات رؤساء تحرير كبرى المجلات العلمية بأمريكا

شارك الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بـالإسكندرية، على مدار ثلاثة أيام، مع نخبة من كبار العلماء العالميين في اجتماعات ضمت ما يزيد على 200 من رؤساء تحرير المجلات العلمية الدولية التابعة للمعهد الأمريكى لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.

ناقشت الاجتماعات موضوعات متعددة، مثل آليات وأخلاقيات النشر الدولى، وآليات اختيار هيئات التحرير والمحكمين والمنصات الرقمية، والجوانب المالية والإدارية والتحديات المستقبلية.

يذكر أن الدكتور عمرو عدلي تم اختياره منذ يناير 2022 لرئاسة تحرير المجلة الدولية لتطبيقات المغناطيسيات IEEE Transactions on Magnetics تقديرًا لتاريخه العلمي الدولي وخبراته المتعددة، ويعد العالم الوحيد من جهة علمية مصرية الذي يتولى رئاسة تحرير واحدة من مجلات المعهد الأمريكي، علمًا بأنه أحد القلائل في مصر الذين حصلوا على زمالة المعهد الأمريكى IEEE Fellow، إلى جانب جوائز علمية عديدة، مثل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة مؤسسة شومان الأردنية وجائزة الخريج المتميز لجامعة ميريلاند الأمريكية.

والبحث العلمي بصفة عامة ركيزة هامة في استراتيجية الجامعة المصرية اليابانية لصقل خبرات الطلاب ولتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وكانت قد نظمت الجامعة اليابانية أول ورشة عمل بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية، لربط البحث العلمى بالصناعة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، ولدعم المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

جاءت الورشة تحت عنوان "ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي" للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة والبحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، وللتدريب العملي على إمكانات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم.