مراكز شباب الإسكندرية تواصل فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بثالث أيام عيد الفطر

شهدت مراكز شباب الإسكندرية، إقبالًا كثيفًا من الأطفال والأسر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

واستقبلت مراكز الشباب الأعضاء لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تنفيذ يوم ترفيهي للأطفال.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

وأضافت الشريف، خلال بيانٍ اليوم، أنه تم فتح مراكز الشباب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المواطنين بمختلف الأعمار لممارسة مختلف الأنشطة باعتبارها متنفسًا رياضيًا وشبابيًا واجتماعيًا وترفيهيًا للشباب، لا سيما في القرى والمراكز خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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