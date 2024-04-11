حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف وإزالة التعديات خلال العيد بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد شن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا، حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمثلت في أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 120 م بقرية 6.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ 4 مقابر تم بناؤها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وذلك بجوار مقابر الحسينية بمنطقة أبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد، حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن 45 شارع الشيخ سعدي بالحضرة البحرية عبارة عن بناء أسوار وقواطيع تمت إزالتها بالكامل، والتحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ش 30 الجديد بالدور الثاني علوي والتحفظ على خلاطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

واتخذت محافظة الإسكندرية، عدة استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، وتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق.

وشدد على استمرار الاستعدادات والحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

إزالة أعمال البناء المخالف خلال العيد بالإسكندرية

إزالة أعمال البناء المخالف خلال العيد بالإسكندرية

إزالة أعمال البناء المخالف خلال العيد بالإسكندرية

إزالة أعمال البناء المخالف خلال العيد بالإسكندرية