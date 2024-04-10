محافظ الإسكندرية على الكورنيش لمشاركة الأهالي أول أيام عيد الفطر

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيد سعيد على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد، وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

استعدادات مكثفة بالإسكندرية خلال أيام العيد

وأكد المحافظ أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، مضيفا أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان قد بعث محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة بأسمى معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا من الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

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