أرخص الأسعار في العيد.. تعرف على أماكن التنزه في الإسكندرية

ساعات قليلة ونستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يستمتع المواطنين بقضاء الإجازة العيد بالمتنزهات والمناطق الترفيهية التي تضفي أجواء بهجة العيد على الصغار والكبار، وتشهد محافظة الإسكندرية العديد من أماكن التنزه التي تعد مقصدًا لأهالي المدينة وزوارها خلال إجازة العيد.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، أبرز أماكن التنزه واسعارها، حيث تتميز المدينة عدة أماكن ترفيهية لجميع أفراد الأسرة وبأرخص الأسعار.

حديقة الحيوان

تفتح حديقة الحيوان بالإسكندرية أبوابها أمام للزائرين من أهالي المدينة والمحافظات المجاورة خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بتذكرة دخول للفرد 5جنيهات فقط، يستمتع خلالها الزائر بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والتنزه وقضاء يوم عائلي، فضلا عن تواجد العديد من الألعاب الترفيهية داخل الحديقة.

حدائق انطونيادس

تعتبر حدائق انطونيادس من أشهر حدائق الإسكندرية، وتتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة والزهور والنباتات النادرة، بالإضافة إلى توفر أماكن للترفيه وركوب الدراجات بعد تطويرها. تقع الحديقة في منطقة سموحة بجوار حديقة الحيوان، وتفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد و25 جنيها للسيارة.



قلعة قايتباي

أما بالنسبة لقلعة قايتباي، فهي الموقع الأثري الأشهر في الإسكندرية على الوجه البحري. يتوافد عليها الزائرون من مختلف المحافظات والجنسيات العربية والأجنبية نظراً لموقعها المتميز على ساحل البحر في منطقة بحري، بالإضافة إلى تاريخها والمناطق الأثرية الموجودة بها. تستقبل القلعة الزائرين خلال إجازة عيد الفطر من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، وأسعار تذاكر الدخول للمصريين 60 جنيهًا، و35 جنيهًا للطالب المصري، و150 جنيهًا للأجانب، و75 جنيهًا للطالب الأجنبي.

حدائق المنتزه الملكية

حدائق المنتزه هي إحدى أبرز الحدائق والمتنزهات في محافظة الإسكندرية، وتتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة والشواطئ التي تحتويها. تُعتبر هذه الحدائق من أكثر الأماكن التي يفضلها العائلات لقضاء يوم ممتع وسط الأشجار والزهور وجمال البحر. كما شهدت الحديقة تطويرات كبيرة وتوفر أماكن مميزة للزوار، بما في ذلك منطقة البحيرات الصناعية التي شهدت إقبالًا كبيرًا. المنتزه مفتوح طوال اليوم مقابل تذكرة دخول بسعر 25 جنيهًا.

شواطئ الإسكندرية

يحرص الكثير من أهالي المحافظة وزائريها على قضاء إجازة العيد بشواطئ عروس البحر، حيث تتميز المدينة بالعديد من الشواطئ بأسعار في متناول الجميع حيث تنقسم أسعار تذاكر دخول الشواطئ بين 10جنيها لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيها للشواطئ المميزة، و25 جنيها للشواطئ السياحية وتفتح الشواطئ أبوابها طوال اليوم.



متاحف الإسكندرية

تشتهر الإسكندرية بالعديد من المتاحف التي تضم العديد من المقتنيات الأثرية، ويحرص الكثير على زيارتها خلال الإجازات وخاصة إجازة العيد، ومن بينها المتحف اليوناني الروماني الذي يستقبل المواطنين خلال العيد الايام من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا حتى5 مساءً، وأيام الجمعة والسبت من 9 صباحًا حتى 8 مساءً وسعر تذاكر الدخول 40 جنيها للزائر المصري، و20 جنيها للطالب المصري، و300جنيها للزائر الأجنبي، و150 جنيها للطالب الأجنبي.

أما متحفي الإسكندرية القومي، وقصر المجوهرات الملكية، يستقبلان الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، وأسعار تذاكر الدخول: للمصريين والعرب الزائر: 20 جنيها، الطالب 5 جنيهات، وللأجانب الزائر: 180 جنيها، والطالب 90 جنيها.