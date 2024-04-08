"مياه الإسكندرية" تعلن رفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد إلى زروتها في جميع محطات وروافع وفروع الشركة؛ لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين دون انقطاع طوال فترة عيد الفطر وعلى مدار الساعة.

وزار "جابر" خلال جولته مواقع مختلفة تابعة للشركة، وشملت تلك الزيارات فرع وخدمة عملاء الورديان وكذالك فرعي وخدمة عملاء العجمي والساحل، بالإضافة إلى فرع وخدمة عملاء ٦ أكتوبر لمتابعة سير العمل عن كثب والتأكد من تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين.

كما تفقد فرع القباري الهندسي وفرع ٦ أكتوبر الهندسي؛ للاطمئنان على حالة الشبكات والمعدات والتأكد من استعداد فرق العمل للتعامل مع اي طارئ قد يطرأ خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ولضمان توفير الخدمات دون انقطاع في غرب الإسكندرية، قام بزيارة كل من رافع وخزان الدخيلة ورافع ابو يوسف للتحقق من الضغوط والتأكد من أن كل شيء على ما يرام، بالإضافة لمتابعة رافع وخزان برج العرب الساحلي للإشراف على سير العمل وتفقد الضغوط، بما يضمن استمرارية الخدمة وإنتظامها في كافة قرى الساحل الشمالي. وجاءت هذه الإجراءات إستعدادا لعيد الفطر وموسم الصيف المقبل.

كما تمت متابعة أعمال ترحيل الخطوط المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الساحلي في المحورين (ب، ج) تمهيدًا لدخول جميع الخطوط في الخدمة بما يضمن تشغيل كافة الخطوط بكامل طاقتها.

متابعة الخط الساخن وخدمة العملاء خلال العيد

وشدد رئيس مياه الإسكندرية على ضرورة استمرار عمل مديري المحطات ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن وخدمة العملاء ورؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم للتأكد بإستمرار من أن العمل يتقدم بسلاسة ومعالجة أي مشكلات على الفور واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود اى شكاوى.