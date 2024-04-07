بمشاركة 300 طفل.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية ينظم يوما ترفيهيًا للاحتفال بيوم اليتيم

نظم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية، يومًا ترفيهيًا للأطفال الأيتام، ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم، بأحد الملاعب الشعبية بمنطقة عزبة القلعة بالعوايد شرق الإسكندرية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للحزب وتقديم الدعم الشامل للأطفال الأيتام نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا.

أقيمت الاحتفالية برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، وقيادة محمود عسكر، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

شهد اليوم الذي إقامة “أمانة المرأة” بالتعاون مع “أمانة السياسات”، مشاركة 300 طفل من الأيتام الذين استمتعوا بالعديد من الفقرات الفنية والغنائية وفقرة الساحر والأنشطة الترفيهية للأطفال من الغناء والألعاب الحركية، واجتمع الأطفال مع قيادات الحزب لتناول وجبة الإفطار في جو عائلي بهيج تخلله الفرحة والسعادة والمرح والابتسامات التي لم تفارق وجوه الأطفال، واختتم اليوم الترفيهي للأطفال بتوزيع اللعب والهدايا والحلوى.

تكريم 100 أم وافتتاح معرض ملابس مجاني



وعقب الحفل؛ تم تكريم أمهات منطقة عزبة القلعة، وتوزيع الهدايا على 100 أم من المناطق المحيطة للاحتفالية، واختتمت التكريمات بافتتاح معرض ملابس بالمجان لأهالي المنطقة، وإدخال البهجة على الأطفال قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، على حرص الحزب لدعم ومساندة جميع فئات المجتمع، خاصة الأطفال الأيتام، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار خطة الحزب لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوسهم، لتحفيز الأطفال الأيتام على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.

دعم ورعاية الأطفال الأيتام

وأضاف محمود عسكر، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، أن اللجان النوعية والجغرافية بالحزب تعي دورها الاجتماعي في دعم ومساندة الأطفال الأيتام ورعايتهم، وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية لدور الأيتام ودعم الأطفال بها والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحزب ودوره الاجتماعي والإنساني في مساعدة ومد يد العون للأيتام ورعايتهم.

وقالت الدكتورة مروة حافظ، الأمين العام المساعد، إن الحزب حريص على مشاركة أهالينا بمختلف المناسبات والعمل على إسعادهم من خلال دعمهم بالعديد من السبل سواء النفسية أو الاجتماعية، مشيرة إلى مواصلة الحزب بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تساعد على الالتحام بالشارع في مختلف المناطق والأحياء بالمحافظة.

وأضاف أحمد هلال، الأمين العام المساعد، أن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يتخذ على عاتقه دعم الأيتام ورعايتهم ليس فقط بتقديم الدعم اللازم لهم وسد احتياجاتهم، ولكن بتوعية المجتمع بأهم القضايا التي تخص الأيتام في دور الرعاية لتحسين حياتهم وتنمية مواهبهم لدمجهم في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لهم.

وقالت رانيا الشيمي، أمين أمانة المرأة بالإسكندرية، إن اليوم الترفيهي وتكريم الأمهات يعد استكمالًا لفعاليات مبادرة "سند" بالإسكندرية والتي كانت قد أطلقتها أمانة المرأة المركزية برئاسة النائبة الدكتورة رندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، مشيرة أن المبادرة مستمرة وسيتم توسيع الفعاليات للوصول إلى أهالينا في مختلف أحياء المحافظة، وتقديم لهم العون والدعم من خلال العديد من الأنشطة الاجتماعية.

وأكد اللواء ممدوح النمر، أمين أمانة السياسات، حرص الحزب على تقديم الدعم الشامل للأطفال الأيتام وتوفير مختلف احتياجاتهم الأساسية، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا، ودمجهم في المجتمع، من خلال تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، فضلا عن تكريم ودعم الأمهات والسيدات ومشاركتهم في الاحتفالات بمختلفة الأحياء بالمحافظة.

وأكد حازم الريان أمين أمانة رمل ثان، أن اختيار الموقع في قلب عزبة القلعة بالعوايد جاء استمرارا لعمل أعضاء الحزب بالشارع والالتحام مع أهالينا والعمل على حل مشاكلهم وتوسيع قاعدة المستفيدين بالخدمات والمبادرات التي ينفذها الحزب في المناسبات المختلفة.

شهدت الاحتفالية لفيفًا من قيادات الحزب وأمناء الأمانات النوعية والجغرافية منهم الدكتور شادي نبيل أمين أمانة المواطنة، والأستاذة إيمان حافظ أمين أمانة المراسم، والسادة أعضاء الحزب ونواب رؤساء القطاعات الجغرافية والأمناء المساعدين وأعضاء الأمانات النوعية.

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