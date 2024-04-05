باستضافة أطفال بشاير الخير.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم بحديقة الشلالات القبلية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمكتبة الشلالات، شهدت عددا من الأنشطة بالمكتبة المتنقلة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمشروع الثقافي للإسكان البديل.

أقيمت الفعاليات باستضافة أطفال مدينة بشاير الخير، واستهلت بمحاضرة بعنوان "أسس التغذية السليمة" تحدثت خلالها د. صافيناز محمود مسئول الإعلام الريفي بمديرية الزراعة، عن نمط الغذاء الصحي السليم في رمضان، أعقبها لقاء حول "الانتماء وحب الوطن" تقديم د. لمياء خميس مدير جمعية أبناؤنا في عيوننا الكشفية. بجانب فقرة قراءة وإطلاع وعرض مسرح عرائس تقديم منى طه.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حفلا فنيا بمناسبة يوم اليتيم بحديقة الشلالات القبلية، تضمن ورشة عمل زينة رمضان للفنانة هيام مؤمن، وأخرى لتعليم الرسم والتلوين، بجانب فقرة توعوية وعرض مسرح عرائس حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مياه نهر النيل، تنفيذ إدارة التوعية بشركة مياه الشرب.

واختتم الحفل بمسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى وهدايا عينية على الأطفال الفائزين إشراف عبير عمرو مسئول العلاقات العامة.

شهد الفعاليات كل من اللواء هشام لطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، العقيد أحمد عبد العزيز مدير مدينة بشاير الخير، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

الفعاليات تأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.