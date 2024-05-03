الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "الداخلية" توجه قوافل إنسانية لـ بورسعيد (صور)

جانب من مباردة كلنا
جانب من مباردة كلنا واحد - معك في كل مكان

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد - معك في كل مكان - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات في محافظة بورسعيد.

ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية وإنسانية استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية في محافظة "بورسعيد"، بهدف تقديم جميع أشكال الرعاية والدعم للمواطنين. تم توزيع عدد من الحصص الغذائية والمساعدات الإنسانية، وأجريت الفحوصات الطبية لعدد من المواطنين مع توفير العلاج المجاني اللازم لهم. كما تم زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة في محل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات الإنسانية عليهن.

   

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"الداخلية" تعلن مد فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

  

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، والعمل على التطوير والارتقاء بالمواقع الخدمية في جميع القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وضمان حسن معاملة المواطنين.
شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتسهيل تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.
وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد محافظة بورسعيد قوافل طبية رئيس الجمهورية المساعدات العينية احترام حقوق الإنسان

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