وزير الشباب والرياضة: الرئيس السيسى وجه بدعم نادى سيدى بشر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات سريعة لمصلحة أهالينا، ومصلحة شعبه، وهذا التوجيه الذي يستهدف أحد الأندية الشبابية الشعبية والتي تعد متنفسا للشباب في الإسكندرية، والذي يبين أن الرئيس السيسي يشعر بكافة أبناء الشعب المصري وخاصة الشباب.

واضاف "صبحي"، خلال افتتاح ملعب نادي سيدي بشر مساء اليوم الأحد عقب إعادة تطويره، أن الرئيس السيسي كلف صندوق تحيا مصر بدعم نادي سيدي بشر والذي قدم دعما ماليا كبيرا للنادي لإعادة المنشآت الشبابية والرياضية بالنادي، مشيرًا إلى أن هذه رسالة بدعم الرئيس للشباب والمراكز والنوادي الشبابية الرياضية التي تخرج اأبطال رياضيين في مختلف الألعاب.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتبرع المحافظة بـ2 مليون جنيه لنادي سيدي بشر والذي يستهدف استثمار طاقات الشباب في الرياضة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة الاستجابة للشباب وأبناء منطقة سيدي بشر والذي يعد النادي المتنفس الوحيد لهم.

وأكد الشريف، أن قرار عودة نادي سيدي بشر لأبناء المنطقة هو قرار قانوني بإعادة النادي لما كان عليه وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة الافتتاح بشكل فوري وهو قرار أسعد جميع أهالي وأبناء الإسكندرية.

يأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى. وعقب ذلك أصدر محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

ويعد ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عامًا، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أنه تم استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.

جاء ذلك بحضور الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، كما حضر الافتتاح نجوم الأهلي والزمالك كابتن طارق يحي ومعتز إينو وأحمد عادل ومحمد عمارة وعبدالستار صبري وأسامة نبيه وهادي خشبة وياسر ريان وأمير عبدالحميد، ولفيف من رؤساء أندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.

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