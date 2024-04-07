الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادي سيدي بشر الرياضي عقب تجديده

افتتاح نادي سيدي
افتتاح نادي سيدي بشر الرياضي

 

 

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجديدات ملعب نادى سيدى بشر فى الاسكندرية، مساء اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن طاهر ابوزيد وزير الشباب والرياضة الاسبق، وكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير المنتخب.

كما حضر الافتتاح نجوم الأهلي والزمالك كابتن طارق يحي ومعتز إينو وأحمد عادل ومحمد عمارة وعبد الستار صبري وأسامة نبيه وهادي خشبة وياسر  ريان وامير عبدالحميد، ولفيف من رؤساء أندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.

 

شهد الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ  الملعب، بمشاركة العديد من  أهالي المنطقة الذين شهدوا وشاركوا في العيد من المباريات على أرض الملعب.


وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تطوير نادي سيدي بشر هي اسرع عملية تطوير وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف باعادة النادي لما كان عليه، موجهًا الشكر للرئيس راعي الشباب.

وأوضح محافظ الإسكندرية إن نادي سيدي بشر نادي عريق تأسس في ستينات القرن الماضي وخرج منه العديد من اللاعبين وهو متنفس لشبابنا وابنائنا بشرق الإسكندرية، لذا نحتفل بهذا اليوم الذي يسعد أبناء مدينة الإسكندرية.


وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عامًا، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي.

وأكدت الشريف، أنه تم استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.


تأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى. وعقب ذلك اصدر محافظ الاسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

IMG-20240407-WA0031
IMG-20240407-WA0031
IMG-20240407-WA0030
IMG-20240407-WA0030
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240407-WA0029
IMG-20240407-WA0029
محافظ الإسكندرية نادى سيدى بشر وزير الشباب والرياضة أندية الإسكندرية افتتاح الملعب

مواد متعلقة

بمشاركة 300 طفل.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية ينظم يوما ترفيهيًا للاحتفال بيوم اليتيم

ريم بسيونى تناقش رواية "ماريو وأبوالعباس" فى مكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمديريات لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

جالانت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تغادر غزة استعدادًا لمهام لاحقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل