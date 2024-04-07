بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادي سيدي بشر الرياضي عقب تجديده

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجديدات ملعب نادى سيدى بشر فى الاسكندرية، مساء اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن طاهر ابوزيد وزير الشباب والرياضة الاسبق، وكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير المنتخب.

كما حضر الافتتاح نجوم الأهلي والزمالك كابتن طارق يحي ومعتز إينو وأحمد عادل ومحمد عمارة وعبد الستار صبري وأسامة نبيه وهادي خشبة وياسر ريان وامير عبدالحميد، ولفيف من رؤساء أندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.

شهد الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الملعب، بمشاركة العديد من أهالي المنطقة الذين شهدوا وشاركوا في العيد من المباريات على أرض الملعب.



وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تطوير نادي سيدي بشر هي اسرع عملية تطوير وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف باعادة النادي لما كان عليه، موجهًا الشكر للرئيس راعي الشباب.

وأوضح محافظ الإسكندرية إن نادي سيدي بشر نادي عريق تأسس في ستينات القرن الماضي وخرج منه العديد من اللاعبين وهو متنفس لشبابنا وابنائنا بشرق الإسكندرية، لذا نحتفل بهذا اليوم الذي يسعد أبناء مدينة الإسكندرية.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عامًا، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي.

وأكدت الشريف، أنه تم استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.



تأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى. وعقب ذلك اصدر محافظ الاسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

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