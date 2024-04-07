ريم بسيونى تناقش رواية "ماريو وأبوالعباس" فى مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان «ماريو وأبوالعباس» تقديم الدكتورة ريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ويحاورها الدكتور عماد خليل؛ المشرف على مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، الخميس 18 أبريل 2024، الساعة الخامسة مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود. والحضور متاح للجمهور حتى اكتمال سعة القاعة.

إبداعات المعماري الإيطالي ماريو روسي في مجال العمارة الإسلامية



تناقش الندوة رواية «ماريو وأبوالعباس» التي تتناول العلاقة التي جمعت بين المعماري الإيطالي ماريو روسي، وإبداعه في مجال العمارة الإسلامية في مصر، وبين المتصوف أبوالعباس المرسي والعلاقة التي نشأت بينهما على الرغم من القرون الفاصلة، إلى جانب الرحلة التي خاضها أبوالعباس المرسي من مرسيه بالأندلس إلى تونس ومن تونس لمصر، والرحلة التي خاضها ماريو روسي من إيطاليا لمصر، والظروف والأحداث المحلية والعالمية التي وقعت خلال فترة حياة كل منهما.

الكاتبة ريم بسيوني

ريم بسيوني، كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، ولدت في الإسكندرية، ومن أشهر أعمالها الأدبية القطائع ثلاثية ابن طولون، الحلواني ثلاثية الفاطميين، وسبيل الغارق الطريق إلى البحر.

حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، كما فازت مؤخرًا بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب 2024 عن رواية «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين».