الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ملعب نادى سيدى بشر يشهد مبارة كرة قدم بين نجوم فريقى الأهلى والزمالك

مباراة بين نجوم الأهلي
مباراة بين نجوم الأهلي والزمالك في ملعب نادي سيدي بشر

شهد ملعب نادي سيدي بشر الرياضي بالإسكندرية، مساء اليوم، مبارة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك خلال إعادة افتتاح النادي بعد تجديده، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والكابتن طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ونجوم كرة القدم، ولفيف من رؤساء اندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.

شارك في المبارة نجوم الأهلي والزمالك كابتن طارق يحي، ومعتز إينو، وأحمد عادل، ومحمد عمارة، وعبدالستار صبري، وأسامة نبيه، وهادي خشبة، وياسر ريان، وأمير عبدالحميد، وعلق على المباراة المعلق الرياضي ممدوح الكواليني.

كما شهد الاحتفال عرض استعراضي فني بمشاركة طلائع مديرية الشباب والرياضة، وعرض لفريق الكاراتيه بنادي سيدي بشر، وفيلم تسجيلي عن تاريخ النادي الشعبي.

يأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التي حدثت خلال الأيام الماضية؛ بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى، وعقب ذلك أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قرار عودة نادي سيدي بشر لأبناء المنطقة هو قرار قانوني بإعادة النادي لما كان عليه، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة الافتتاح بشكل فوري، وهو قرار أسعد جميع أهالي وأبناء الإسكندرية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عامًا، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي.

وأكدت "الشريف" أنه تم استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.

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