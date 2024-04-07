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بدءًا من اليوم.. طوارئ بالإسكندرية استعدادًا لعيد الفطر

طوارئ بالإسكندرية
طوارئ بالإسكندرية استعدادا للأمطار

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداءً من مساء اليوم الأحد الموافق 7 إبريل 2024، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الإسكندرية باكر الإثنين.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد يتم العديد من الإجراءات وهي: 

- ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة.

- تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا 
وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار نشر السيارات

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