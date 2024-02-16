رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار (صور)

تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال جولة تفقدية فجر اليوم الجمعة، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية أمس الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متوسطة لغزيرة استمرت حتى صباح يوم الجمعة بالتزامن مع ثالث أيام نوة الشمس الصغيرة.

180سيارة وفرق صيانة للتعامل مع الأمطار

وأشاد نافع، بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارها في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها الإسكندرية، مؤكدًا استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الحالة اليوم الجمعة، بأن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق وخاصة شمال وشرق المحافظة.

غرفة عمليات على مدار 24 ساعة

ووجَّه محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة، وكذلك التعامل الفوري مع تجمعات أمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وتم الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

متابعة رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

متابعة رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

متابعة رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية