نوة الشمس الصغيرة.. رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية استعدادا للأمطار

أعلن محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 استعدادا لـهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد بأن من المتوقع اليوم، الثلاثاء، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 35-40 كم /س على فترات متقطعة.

انتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق

و أكد "نافع" على رفع درجة الاستعداد اعتبارا من صباح اليوم وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية

كما أكد على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، وذلك بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

ونبه علي جميع العاملين الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

نوة الشمس الصغيرة

وتهب نوة الشمس الصغيرة على الإسكندرية في 18 فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام بأمطار غزيرة، ومن المرجح تقدم النوة عن موعدها هذا العام وذلك يرجع للتغيرات المناخية وعدم استقرار موعد النوات.

4 نوات شتوية مقبلة

وتستمر نوات فصل الشتاء حتى نهاية مارس المقبل حيث يشهد 4 نوات تبدأ بنوة السلوم يوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، وتكون الرياح قادمة من السلوم.

ثم يليها نوة الحسوم التي تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا، ثم نوة الشمس الكبيرة التي تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

ويختتم موسم النوات بنوة عوة وبرد العجوزة، آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت بـ"عوة" لصوت رياحها الشديد.

