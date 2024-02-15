الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار رعدية غزيرة تجتاح الإسكندرية.. واستمرار حالة الطوارئ

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية غزيرة اجتاحت المحافظة، واستمرت على مناطق وسط وشرق بكثافة كبيرة، وذلك في ثانى أيام نوة الشمس الصغيرة، وحالة الطقس المتقلب التي تشهدها البلاد.


وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار متابعة  تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، ويسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة تصل لـ36كم/ ساعة.


رفع حالة الطوارئ بالصرف الصحي


واصلت الأمطار الغزيرة اجتياح الإسكندرية، حيث تعرضت منذ قليل مناطق العجمي والعامرية غرب المدينة لأمطار غزيرة، كما شهدت عروس المتوسط اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق المحافظة، واستمرت معها أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ لنوة الشمس الصغيرة.


وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لليوم الثالث على التوالي، وذلك للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه تنتج عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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