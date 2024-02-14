الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم الأربعاء.. و"الصرف الصحي" تتحرك

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المدينة بدأت منذ فجر اليوم الأربعاء ومستمرة حتى الآن بغزارة شديدة، وذلك بالتزامن مع موعد نوة الشمس الصغيرة والتقلبات الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.


وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن من المتوقع اليوم الأربعاء 14 فبراير أن تشهد محافظة الاسكندرية امطار متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة، يصاحب ذلك نشاط للرياح  تصل سرعتها من 30-35 كم / ساعة على فترات متقطعة، كما أوضحت استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على المدينة.

ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها في كافة أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي سقط على الإسكندرية.

وكان قد اعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
أكد نافع على رفع درجة الاستعداد اعتبارا من صباح الثلاثاء، وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها،  والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وأشار إلى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
محافظة الاسكندرية نوة الشمس الصغيرة التقلبات الجوية شركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد

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أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم الأربعاء.. و"الصرف الصحي" تتحرك

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