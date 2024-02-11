الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صرف الإسكندرية تشارك في ملتقى التوظيف بكلية العلوم

صرف الإسكندرية تشارك
صرف الإسكندرية تشارك في ملتقى التوظيف بكلية العلوم

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بملتقى التوظيف الحادي عشر الذي نظمته كلية العلوم جامعة الإسكندرية بكلية العلوم مبنى محرم بك، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ويشارك في المتلقى عدد كبير من الشركات والهيئات التي توفر فرص عمل للخريجين وحديثي التخرج في مختلف التخصصات العلمية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على حرص الشركة الدائم على التواصل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية، إيمانًا بأهمية التعاون بين الجهات التنفيذية وجامعة الإسكندرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل

وقال نافع إن الشركة تسعى دومًا إلى تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربط الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب العملي، بما يحقق جزء من دور شركة الصرف الصحي المجتمعي.

وحث خريجي كلية العلوم على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف.

وتقدم رئيس صرف الإسكندرية بالشكر لكلية العلوم جامعة الإسكندرية على تعاونها ودورها في إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا واختيار الوظائف المناسبة لهم.

تقديم الخدمات ل 5مليون مواطن بالإسكندرية

وأشار إلى أن مشاركة شركة الصرف الصحي في هذا الملتقى يأتي إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وتطوير كفاءتهم العلمية والمهنية، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مصر، لافتًا إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة في مدينة الإسكندرية، وتسعى الشركة إلى تطوير خدماتها باستمرار باستخدام أحدث التقنيات، بجهود كوادر وطنية من العاملين بها للتطوير الدائم.

الصرف الصحي بالإسكندرية جامعة الإسكندرية ملتقى التوظيف فرص عمل للخريجين سوق العمل

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية تشارك فى أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات

رئيس "صرف الإسكندرية" يتابع التعامل مع تجمعات مياه الأمطار (صور)

"صرف الإسكندرية" تنظم يوم ترفيهي للأطفال للتوعية بأهمية المياه

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الرابع من "المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح