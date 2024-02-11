صرف الإسكندرية تشارك في ملتقى التوظيف بكلية العلوم

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بملتقى التوظيف الحادي عشر الذي نظمته كلية العلوم جامعة الإسكندرية بكلية العلوم مبنى محرم بك، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ويشارك في المتلقى عدد كبير من الشركات والهيئات التي توفر فرص عمل للخريجين وحديثي التخرج في مختلف التخصصات العلمية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على حرص الشركة الدائم على التواصل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية، إيمانًا بأهمية التعاون بين الجهات التنفيذية وجامعة الإسكندرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل

وقال نافع إن الشركة تسعى دومًا إلى تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربط الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب العملي، بما يحقق جزء من دور شركة الصرف الصحي المجتمعي.

وحث خريجي كلية العلوم على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف.

وتقدم رئيس صرف الإسكندرية بالشكر لكلية العلوم جامعة الإسكندرية على تعاونها ودورها في إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا واختيار الوظائف المناسبة لهم.

تقديم الخدمات ل 5مليون مواطن بالإسكندرية

وأشار إلى أن مشاركة شركة الصرف الصحي في هذا الملتقى يأتي إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وتطوير كفاءتهم العلمية والمهنية، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مصر، لافتًا إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة في مدينة الإسكندرية، وتسعى الشركة إلى تطوير خدماتها باستمرار باستخدام أحدث التقنيات، بجهود كوادر وطنية من العاملين بها للتطوير الدائم.