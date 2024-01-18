الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تنظم يوم ترفيهي للأطفال للتوعية بأهمية المياه

يوم ترفيهي توعوي
يوم ترفيهي توعوي للأطفال

نظمت الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتعاون  مع قصر ثقافة الأنفوشي بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال بالقصر، تضمن مجموعة من الندوات التوعوية وورش الرسم والمسابقات وتقديم جوائز لجميع الاطفال  .

يأتي ذلك استمرار لتعاون صرف الاسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف رفع الوعى المائى للمواطنين، وانطلاقًا من أهمية دور شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى المجتمع السكندرى واستكمالا لرسائل التوعية التى تقوم بها الشركة.

ورش عمل وألعاب توعوية للأطفال  

شمل اليوم العديد من الفاعليات الهادفة والمثمرة لتوعية جيل المستقبل بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع مرافق الدولة كما تم توضيح دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتأثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته، من خلال وورش عمل وألعاب ومسابقات للأطفال. 

الحفاظ على البيئة والمشروعات الكبرى

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية وإيضاح الخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة لإيصال الخدمة لكافة المواطنين، والدور الهام للشركة في الحفاظ علي البيئة من مخرجات عملية المعالجة.


كما أكد نافع على دور الإدارة العامة للتوعية في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، خاصة لدي النشئ، وذلك  لتأسيس جيل جديد واعٍ وقادر على تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة مما يؤثر ايجابًا على استدامة الخدمات.

 حملات توعية ميدانية للمواطنين 

وكانت قد نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملات توعية ميدانية بحي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للوعي البيئى، لايصال رسائل التوعية لجميع المواطنين،  واستقصاء راى المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها.

يوم ترفيهي توعوي للأطفال
يوم ترفيهي توعوي للأطفال
يوم ترفيهي توعوي للأطفال
يوم ترفيهي توعوي للأطفال
يوم ترفيهي توعوي للأطفال
يوم ترفيهي توعوي للأطفال
الصرف الصحي بالإسكندرية قصر ثقافة الانفوشي الرسم والمسابقات جوائز للاطفال رسائل التوعية

مواد متعلقة

"صرف الإسكندرية" تُشارك في ورشة عمل التكيف مع التغيرات المناخية

"صرف الإسكندرية" تفوز بالمركز الأول في مارثون مصر الدولي الـ31

"صرف الإسكندرية" تواصل حملات التوعية واستقصاء الرأي لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

اليوم.. استكمال محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة في الجيزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على القرض الياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

إيران تستدعى القائم بالأعمال الباكستانى فى طهران بعد الهجمات على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد