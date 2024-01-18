"صرف الإسكندرية" تنظم يوم ترفيهي للأطفال للتوعية بأهمية المياه

نظمت الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال بالقصر، تضمن مجموعة من الندوات التوعوية وورش الرسم والمسابقات وتقديم جوائز لجميع الاطفال .

يأتي ذلك استمرار لتعاون صرف الاسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف رفع الوعى المائى للمواطنين، وانطلاقًا من أهمية دور شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى المجتمع السكندرى واستكمالا لرسائل التوعية التى تقوم بها الشركة.

ورش عمل وألعاب توعوية للأطفال

شمل اليوم العديد من الفاعليات الهادفة والمثمرة لتوعية جيل المستقبل بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع مرافق الدولة كما تم توضيح دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتأثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته، من خلال وورش عمل وألعاب ومسابقات للأطفال.

الحفاظ على البيئة والمشروعات الكبرى

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية وإيضاح الخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة لإيصال الخدمة لكافة المواطنين، والدور الهام للشركة في الحفاظ علي البيئة من مخرجات عملية المعالجة.



كما أكد نافع على دور الإدارة العامة للتوعية في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، خاصة لدي النشئ، وذلك لتأسيس جيل جديد واعٍ وقادر على تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة مما يؤثر ايجابًا على استدامة الخدمات.

حملات توعية ميدانية للمواطنين

وكانت قد نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملات توعية ميدانية بحي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للوعي البيئى، لايصال رسائل التوعية لجميع المواطنين، واستقصاء راى المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها.

يوم ترفيهي توعوي للأطفال

يوم ترفيهي توعوي للأطفال