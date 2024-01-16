"صرف الإسكندرية" تُشارك في ورشة عمل التكيف مع التغيرات المناخية

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تنفيذ ورشة التكيف مع التغيرات المناخية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

افتتحت الورشة الدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فعاليات ورشة التكيف مع التغيرات المناخية التي كانت بحضور الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض ونائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور مصطفي موسى مدير وادي العلوم والتكنولوجيا مدينة زويل، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ود. إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ورؤساء القطاعات والمعنيين بشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية.



وتناولت ورشة العمل سبل وأدوات التنبؤ المختلفة، وكيفية الاستفادة منها للتعرف على التحديات المستقبلية بالمنطقة، وكيفية بناء السيناريوهات المستقبلية التي تسهم في وضع الرؤى والخطط المحكمة لمواجهة تلك التحديات.

وأكدت الدكتورة مها أن من أهداف ورشة العمل تجميع الجهات العاملة في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث سبل تطوير التنبؤ بالمناخ والتعاون ووضع سيناريوهات للأحداث المتوقعة وحلول لمواجهتها.



واستعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مظاهر التغيرات المناخية خاصة التي تم رصدها بالإسكندرية وتطور التعامل مع الأمطار خلال السنوات الماضية ودعم الحكومة المصرية بعدة مشروعات لرفع كفاءة الشبكات وإنشاء شبكات لاستيعاب كميات الأمطار التي تزداد كل عام وأعمال حماية الشواطئ.



وأشار الي دور هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري ود. هشام العسكري في تطوير منظومة التعامل مع الأمطار وتقديم الدعم الكامل للاستعداد بشكل مناسب للمنخفضات الجوية التي تمر علي الإسكندرية، ما يُساهم في الحد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة على المواطنين.

ورشة عمل التغيرات المناخية

ورشة عمل التغيرات المناخية

ورشة عمل التغيرات المناخية