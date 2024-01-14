الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تفوز بالمركز الأول في مارثون مصر الدولي الـ31

مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي

حقق فريق "اختراق الضاحية" بـ شركة الصرف الصحى بالإسكندرية الفوز بالمركز الأول "فرق" للعام الثامن على التوالي، كما فازت فرق الفئات العمرية بمراكز متقدمة وذلك بماراثون مصر الدولي الـ31 بمشاركة أكثر من 1000 متسابق من مختلف جنسيات العالم.

وانطلقت فعاليات ماراثون مصر الدولي في نسخته الـ31 من أمام معبد الملكة حتشبسوت فى البر الغربى بمحافظة الأقصر والذي يُعد أقدم ماراثون فى قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة العديد من دول أفريقيا وأوروبا ودول عربية من بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وأُقيم الماراثون برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

تعميق ممارسة الرياضة بين العاملين 

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الرياضة لغة مشتركة تزيد من التفاهم والتعاون وتعزيز روح الفريق بين المشاركين، والتشجيع على ممارسة الرياضة أحد المفاهيم التى نسعى إلى تعميقها لدى العاملين، والتى تنعكس على تحسين أدائهم أثناء العمل.

وأشار إلى أهمية مشاركة العاملين بالشركة في الماراثون الذي يُعد من أهم الأحداث السياحة المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، إذ يُعد دعاية سياحية قوية للدولة المصرية، مؤكدًا  دعمه الكبير للرياضية بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين بها على المستوى الفني والمعنوي.

وأبدى "نافع" شكره العميق للجنة الرياضية وفريقي إختراق الضاحية والمسافات الطويلة عن مشاركتهم بالبطولة وتمثيل الشركة بشكل مشرف، تحت رئاسة محمود عبداللاه، رئيس اللجنة الرياضية، وأحمد رجب، نائب رئيس اللجنة الرياضية، وكل أعضاء اللجنة الرياضية محمد طاهر، طارق الشريف، صبحي الطير، ومحمد زغلول، عضو اللجنة الرياضية، والسيد فرغلي، مقرر النشاط الرياضي. 

مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
مارثون مصر الدولي
شركة الصرف الصحي المركز الأول ماراثون مصر الدولي جنسيات العالم محافظة الأقصر

مواد متعلقة

"صرف الإسكندرية" تشارك في جلسة "نتائج تقييم الأثر البيئي"

"صرف الإسكندرية" تواصل حملات التوعية واستقصاء الرأي لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

التحقيق في مصرع وإصابة 6 بحادث تصادم بمدينة نصر

رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

الثراء السريع.. زوجان يروجان مخدرات تخليقية بـ50 مليون جنيه.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 مواطنا من الضّفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت