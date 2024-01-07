الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تواصل حملات التوعية واستقصاء الرأي لخدمة المواطنين

حملات التوعية بصرف
حملات التوعية بصرف الإسكندرية

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خطط التوعية الميدانية بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للوعى البيئى، وذلك لايصال رسائل التوعية لجميع المواطنين واستقصاء رأى المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها.

تأتى خطط التوعية تلك فى إطار الخطة العامة التى وضعتها الشركة لتشمل جميع أحياء الإسكندرية.

شملت حملات التوعية العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، وتناولت استطلاع لرأي المواطنين في نطاق حي المنتزة ثان حول خدمات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات للمواطنين تحمل عددا من الرسائل الإرشادية والتوعوية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وأوضح المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، أهمية توعية المواطنين بكيفية الحفاظ على مرافق ومشروعات الدولة التنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب السلوكيات الصحيحة.

كما أكد على أهمية استقصاء الرأي لمعرفة رأي المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على اى معوقات للصرف الصحى لتلافيها. 

حملات التوعية بصرف الإسكندرية
حملات التوعية بصرف الإسكندرية
حملات التوعية بصرف الإسكندرية
حملات التوعية بصرف الإسكندرية
حملات التوعية بصرف الإسكندرية
حملات التوعية بصرف الإسكندرية
شركة الصرف الصحي خطط التوعية محافظة الاسكندرية استقصاء رأى أحياء الإسكندرية

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