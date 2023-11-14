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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار على الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي يتفقد تمركزات السيارات

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

تفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها، بعد أن شهدت الإسكندرية أمطار منذ الرابعة فجر اليوم زادت شدتها لغزيرة بعدة مناطق.

وأشار "نافع" أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

زيادة شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر
 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي،، أنه من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق  14 نوفمبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطار تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة  ورعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من  2 - 3.5 متر.

ونبه "نافع" على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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