"صرف الإسكندرية" تشارك في جلسة "نتائج تقييم الأثر البيئي"

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تنظيم جلسة التشاور الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع توسعة وتطوير محطة معالجة التنقية الغربية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب.

ويعتبر مشروع رفع كفاءة محطة التنقية الشرقية ضمن أولويات منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية بسبب زيادة التصرفات الحالية والمستقبلية الواردة الي المحطة.

ويهدف المشروع إلي زيادة القدرة الإستيعابية لمحطة معالجة التنقية الغربية والتي تعمل حاليا بطاقة تصميمة 460 ألف م3/يوم لتصل إلى 850 الف م3/يوم علي مرحلتين لتلبية الاحتياجات الحالية والتنموية حتي عام 2050 وتحسين جودة المياه المعالجة التي يتم تصريفها خارج المحطة وتحسين البيئة العامة بالمنطقة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أهمية المشروع في زيادة قدرة المحطة لاستيعاب التصرفات الحالية واستيعاب التصرفات المتوقعة حتي سنة 2050، مشيرًا إلى دور محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الحفاظ علي البيئة بمعالجة المياه وتأهيلها لإعادة استخدامها مرة أخرى.



وأشاد بدور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في الدراسة المستقبلية لمحطة التنقية الغربية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والي دعم الدولة المصرية بالعديد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية بالإسكندرية وتطوير منظومة الصرف الصحى لرفع مستوى حياة المواطنين بها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخلاف التأثير الإيجابي على الاستثمار الخاص، ومشاركة ثمار النمو بطريقة عادلة تنعكس على المواطنين.



كما أشار إلى أن المشروع تنفيذ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن تنفيذ هاضم لمحطة معالجة التنقية الغربية للإستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى لاستخراج غاز الميثان واستخدامها فى توليد الكهرباء ورفع كفاءة وتحسين خواص الحمأة بعد تحليلها داخل الهواضم والحد من التلوث البيئى وتحقيق التوازن الاقتصادي داخل المحطة.



ووجه "نافع" الشكر لمسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لجهدهم في تطوير منظومة الصرف الصحي وإدخال الخدمة في المناطق الغير مخدومة بالإسكندرية.



وتم استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع، وشمل نبذة عن المشروع وأهميته، ومنهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومميزات وإيجابيات المشروع.