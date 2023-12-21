صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار الفيضة الصغرى

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من باكر الجمعة 22 ديسمبر، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وأوضحت توقعات الأرصاد، أن غدًا الجمعة تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2-3 أمتار، واعتبارًا من فترة الظهير تسقط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.



وعلى ذلك ترفع درجات الاستعداد بصرف صحي الإسكندرية وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.



تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية

وأكد نافع على تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

نوة الفيضة الصغرى

وتعد نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي تضرب الإسكندرية، وتأتي في النصف الثاني من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتتعرض الإسكندرية خلالها لأمطار غزيرة، ورياح شمالية غربية، وارتفاع امواج البحر تتخطى 3 أمتار، واضطراب الملاحة البحرية.