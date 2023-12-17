الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نوة الفيضة الصغرى.. حالة الطقس الجوي في الإسكندرية لمدة أسبوع

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

طقس متقلب تشهده محافظة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر والذي شهد خلاله المدينة الساحلية  تتعرض ل3 نوات بدأت بنوة قاسم والتي انتهت دون تداعيات حادة، فيما ينتظر أهالي عروس البحر أحد أشد النوات التي تهب على المدينة وهي نوة الفيضة الصغرى حيث من المتوقع حسب جدول النوات أن تجتاح الإسكندرية في 19ديسمبر الجاري، في تختتم العام بنوة رأس السنة في 30ديسمبر.

نوة الفيضة الصغرى

وتتسم نوة الفيضة الصغرى التي تهب على الإسكندرية خلال الأيام المقبلة بأمطار غزيرة ورياح شديدة، وارتفاع في أمواج البحر وقد تتوقف الملاحة البحرية بسبب فيض البحر وارتفاع أمواجه لعدة أمتار.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ومع زيادة البحث عن طقس الأيام المقبلة تستعرض “الدستور” حالة الطقس بمدينة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة على مدار أسبوع.


حالة الطقس الاثنين 18 ديسمبر

تشهد الإسكندرية غدًا الإثنين شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  قد تصل لحد الضباب وذلك  على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتعرض المدينة الساحلية لأمطار خفيفة على فترات متقطعة، ونشاط في حركة الرياح  فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

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حالة الطقس الثلاثاء 19ديسمبر

تتعرض الإسكندرية لشبورة مائية كثيفة أحيانًا من 4إلى 9صباحًا، بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30٪ ونشاط في حركة الرياح.

حالة الطقس الأربعاء 20ديسمبر

يشهد طقس الأربعاء شبورة مائية بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالسواحل الشمالية، شبورة مائية من 4إلى 9صباحًا.

حالة الطقس الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر

خلال يومي الخميس والجمعة تشهد الإسكندرية شبورة مائية من 4حتى 9صباحًا بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تتعرض لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حد وث 30٪ ونشاط في حركة الرياح.
 

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