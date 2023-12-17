الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

امطار
امطار

 حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من الموضوعات التي يزداد البحث عنها بشكل يومي مع التقلبات التي نشهدها خلال فصل الخريف والمنذرة باقتراب فصل الشتاء، وذلك كي يستعد المواطنون جيد قبل الخروج من المنزل سواء الطلاب او العاملون وغيرهم. 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 17 ديسمبر وحتى السبت 23 ديسمبر 2023.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وفق بيان الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تنتشر شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الفترة التي تم ذكرها سابقًا.

ونوه بيان الأرصاد إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء. 

ورصد البيان سقوط امطار خفيفة أيام الاحد – الاثنين- الثلاثاء – الجمعة – السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد يوم الاثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة. 

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر والظواهر الجوية المتوقعة

متوسط درجات الحرارة الحرارة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 / 22 

السواحل الشمالية 20 / 21 

شمال الصعيد 23 / 20 

جنوب الصعيد 29 / 24 

درجات الحرارة  في القاهرة خلال اسبوع

الاثنين  العظمى 25 الصغرى 15

الثلاثاء العظمى 24 الصغرى 14 

الاربعاء العظمى 22 الصغرى 14 

الخميس العظمى 22 الصغرى 12

الجمعة العظمى 21 الصغرى 13 

السبت العظمى 22 الصغرى 13 

الاحد العظمى 22 الصغرى 13 

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حالة الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد الجوية تحذر من الضباب

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس حالة الطقس في القاهرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة

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