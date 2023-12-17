حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من الموضوعات التي يزداد البحث عنها بشكل يومي مع التقلبات التي نشهدها خلال فصل الخريف والمنذرة باقتراب فصل الشتاء، وذلك كي يستعد المواطنون جيد قبل الخروج من المنزل سواء الطلاب او العاملون وغيرهم.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 17 ديسمبر وحتى السبت 23 ديسمبر 2023.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وفق بيان الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تنتشر شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الفترة التي تم ذكرها سابقًا.

ونوه بيان الأرصاد إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ورصد البيان سقوط امطار خفيفة أيام الاحد – الاثنين- الثلاثاء – الجمعة – السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد يوم الاثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متوسط درجات الحرارة الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 / 22

السواحل الشمالية 20 / 21

شمال الصعيد 23 / 20

جنوب الصعيد 29 / 24

درجات الحرارة في القاهرة خلال اسبوع

الاثنين العظمى 25 الصغرى 15

الثلاثاء العظمى 24 الصغرى 14

الاربعاء العظمى 22 الصغرى 14

الخميس العظمى 22 الصغرى 12

الجمعة العظمى 21 الصغرى 13

السبت العظمى 22 الصغرى 13

الاحد العظمى 22 الصغرى 13