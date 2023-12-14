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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14-12-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس في محافظات مصر من الموضوعات المهمة التي ينشرها موقع الدستور بشكل يومي في ظل الانخفاض الملحوظ للدرجات الحرارة المنذرة بحلول فصل الشتاء.
 

ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الخميس 14-12-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

بيان حالة الطقس 
 يسود اليوم الخميس حالة الطقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
 

وحذرت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس من انتشار شبورة مائية (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء. 

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بيان درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم 

القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 23 14
بنها 23 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 14
دمياط 22 13
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 24 13
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 08
كاترين 16 05
الطور 24 14
طابا 24 15
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 13
العلمين 22 12
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 20 09
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 15
سفاجا 25 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 23 10
أسيوط 24 09
سوهاج 24 11
قنا 25 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 12
الوادي الجديد 26 09
أبو سمبل 25 12 

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