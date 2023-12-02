السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

21 يوما وينتهى الخريف.. الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

الشتاء
الشتاء

تعيش مصر أحوالًا جوية غير مستقرة، وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، وذلك بعد أن شهد الطقس في مصر موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية.

ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر، حيث يتبقى 21 يومًا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف رسميًا السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحًا، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يومًا، على أن يبدأ الشتاء رسميًا 22 ديسمبر.

الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريبًا "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوبًا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسًا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و17 ساعة.

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يومًا و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يومًا و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة. 

الشتاء موعد فصل الشتاء انتهاء فصل الخريف الانقلاب الشتوى الحسابات الفلكية

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