الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-12-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يكثر البحث عن درجات الحرارة في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس في ظل الانخفاض الملحوظ، خاصة أن اليوم هو أول أيام الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين إلى اللجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 10-12-2023 في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية خاصة خلال أيام الانتخابات والتي تبدأ من اليوم. 

حالة الطقس اليوم الأحد 

يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

ولفتت الارصاد، في بيانها، إلى تكون شبورة مائية من الساعة الـ 4 إلى الساعة 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسبب هذه الشبورة  في انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه خلال ثاني أيام الانتخابات أي الاثنين والثلاثاء تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم السبت 9-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة اليوم الأحد  

القاهرة الكبرى: العظمى 24، الصغرى 14.

الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 13.

العلمين الجديدة: العظمى 23، الصغرى 14.

مطروح: العظمى 23، الصغرى 12.

سيوة: العظمى 21، الصغرى 10.

أسيوط: العظمى 24، الصغرى 09.

أبو سمبل: العظمى 30، الصغرى 15.

أسوان: العظمى 31، الصغرى 15.

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