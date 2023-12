الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والـ ٧٢ ساعة القادمة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: بالأمس كان هناك أمطارا متوسطة على بعض المحافظات ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ".

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "٨الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من المتوقع أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وسيكون هناك أمطارا خفيفة على السواحل والمحافظات الساحلية الشمالية المطلة علي البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ولا تؤثر علي الانشطة اليومية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.



طقس اليوم: لطيف نهارًا وشبورة وأمطار على السواحل الشمالية



وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا كبيرا منذ الأمس في درجات الحرارة حيث وصلت الصغرى الى ١٣ درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى وانخفضت أكثر في المدن الجديدة.



وأشارت الدكتورة غانم، إلى أن غدًا أول أيام الانتخابات الرئاسية سيكون الطقس مستقر والأمطار خفيفة ولكن مع يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي كبير متعمق وسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

