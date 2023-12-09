السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والـ ٧٢ ساعة القادمة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: بالأمس كان هناك أمطارا متوسطة على بعض المحافظات ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ".

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "٨الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من المتوقع أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وسيكون هناك أمطارا خفيفة على السواحل والمحافظات الساحلية الشمالية المطلة علي البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ولا تؤثر علي الانشطة اليومية، مع استمرار  انخفاض درجات الحرارة.
 

طقس اليوم: لطيف نهارًا وشبورة وأمطار على السواحل الشمالية
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا كبيرا منذ الأمس في درجات الحرارة حيث وصلت الصغرى الى ١٣ درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى وانخفضت أكثر في المدن الجديدة.

 وأشارت الدكتورة غانم، إلى أن غدًا أول أيام الانتخابات الرئاسية سيكون الطقس مستقر والأمطار خفيفة ولكن مع يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي كبير متعمق وسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

📸 Look at this post on Facebook https://www.facebook.com/share/v/6kxaHey6QtMTUhKu/?mibextid=PkCAf5
الدكتورة منار غانم الأرصاد الانتخابات الرئاسية ٧٢ ساعة القادمة الامطار

مواد متعلقة

أمير قطر: ندعو مجلس الأمن بالعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على المفاوضات

ميقاتى: ندعم الفلسطينيين فى قضيتهم.. وما يحدث فى غزة غير مقبول على الإطلاق

ميقاتى: نجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتجنيب لبنان أى حرب

القمة الخليجية الـ44: هدفنا الأساسى الآن هو وقف الحرب فى غزة

مدير "حياة كريمة": لدينا 45 ألف متطوع يقدمون وقتهم وجهودهم فى أعمال بالمؤسسة

باحث: إسرائيل تمارس سياسات ترغم الفلسطينيين على التهجير ومصر ستقف حائط صد

أستاذة علوم سياسية: هناك انقسام دولى حول كيفية حل القضية الفلسطينية

أيمن الرقب: مصر تتحرك فى اتجاهين لوقف الحرب بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "اغتيال اللواء نبيل فراج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة