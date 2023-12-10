الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

 

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقريرًا عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 61 و62 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 70 و71 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 57 و58 جنيهًا.

 

سعر البانية اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلي إلى مستوى 160 لـ170 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11 و12 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و56 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 117 و118 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 و116 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 134 و135 جنيهًا.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان أسمر بري الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

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