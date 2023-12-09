حالة الطقس اليوم السبت 9-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر البحث خلال الأيام الماضية بسبب تغيير المناخ في شهور فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والأجواء الشتوية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك رغبة في التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 9-12-2023

وكشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس بارد ليلا على السواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد وطقسا معتدلا على سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد.

وأكد بيان الأرصاد على وجود فرص لتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ووجود نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.