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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-12-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في كافة البنوك العاملة في مصر، مع وقف التعامل في البنوك للراحة الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري:30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر:30.85 جنيه للشراء، و33.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية:30.85 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع.

بنك Citibank:30.95 جنيه للشراء، و31.05 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 30.90 جنيه للشراء، و31.00 جنيه للبيع.

بنك BNP Paribas: 30.92 جنيه للشراء، و31.02 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 2023/12/7 فى البنوك المصرية

سعر العملات الأجنبية 

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي30.85 جنيه30.95 جنيه
اليورو33.26 جنيه33.47 جنيه
الجنيه الإسترليني38.81 جنيه38.95 جنيه
الفرنك السويسري35.23 جنيه35.37 جنيه
الين الياباني20.93 جنيه21.00 جنيه
الريال السعودي8.22 جنيه8.25 جنيه
الدرهم الإماراتي8.39 جنيه8.42 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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