سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-12-2023

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في كافة البنوك العاملة في مصر، مع وقف التعامل في البنوك للراحة الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري:30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر:30.85 جنيه للشراء، و33.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية:30.85 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع.

بنك Citibank:30.95 جنيه للشراء، و31.05 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 30.90 جنيه للشراء، و31.00 جنيه للبيع.

بنك BNP Paribas: 30.92 جنيه للشراء، و31.02 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 30.85 جنيه 30.95 جنيه اليورو 33.26 جنيه 33.47 جنيه الجنيه الإسترليني 38.81 جنيه 38.95 جنيه الفرنك السويسري 35.23 جنيه 35.37 جنيه الين الياباني 20.93 جنيه 21.00 جنيه الريال السعودي 8.22 جنيه 8.25 جنيه الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه 8.42 جنيه