تعافي أسعار النفط العالمية بفضل تراجع تأثير الدولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال جلسة التداول المسائية اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى خلال الأسبوع المنقضي، في مسعى للتعافي من أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر، بفضل تباطؤ النمو في قيمة الدولار الأمريكي.

تعافي أسعار النفط العالمية

وتدعم هذه المحاولات أيضًا تراجع المخاوف بشأن زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة، بعد هبوط مخزونات النفط بشكل أكبر من التوقعات وانخفاض إنتاج النفط الأمريكي عن أعلى مستوى له.

كما تعزز هذه المساعي أيضًا بتصريحات إيجابية من دول تحالف أوبك+ بشأن احتمالية تعميق تقليصات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف دعم الأسعار وتقليل مخاطر التقلبات والمضاربات.

عقود النفط الخام

وارتفعت عقود النفط الخام خلال الجلسة، حيث ارتفع سعر خام برنت العالمي بمقدار 17 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 74.17 دولار للبرميل.

كما شهدت عقود النفط الخام الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، زيادة بمقدار 22 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 69.36 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بنحو 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر، متجاوزة توقعات السوق بانخفاض قدره حوالي 1.3 مليون برميل.

ويُعتبر هذا الانخفاض الأسبوعي الأول بعد سلسلة من الزيادات استمرت لمدة ستة أسابيع متتالية، مما قد يشير إلى بداية تحسن في مستويات الطلب والسحب في الولايات المتحدة.

وزير النفط الكويتي

ومن جانبه أكد وزير النفط الكويتي، سعد البراك، أن الكويت تؤيد اتفاق "أوبك+" وتلتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تبلغ 135 ألف برميل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير.

وأشاد البراك بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منظمة أوبك للحفاظ على توازن سوق النفط واستقراره.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك بعد اجتماعهما الأربعاء، إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، معتبرين أن ذلك يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي.

وأوضح البيان الذى نشر اليوم الخميس، أن روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما في ذلك إمدادات المعدات.