الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع "مبادلة" الإماراتية توسيع استثماراتها في مصر

وزير البترول
وزير البترول

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” الإماراتية للطاقة منصور الحامد والوفد المرافق.

ضخ استثمارات جديدة فى مصر

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للشركة فى مصر.

تعظيم مجالات التعاون المشترك

وأوضح وزير البترول أن اللقاء تناول أيضًا بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى الأنشطة البترولية المختلفة.

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مناخ الاستثمار بمصر 

ومن جهته، أعرب رئيس شركة مبادلة عن تقديره للعلاقات المصرية ومناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مبادلة ملتزمة بمواصلة التوسع في مشروعاتها في مصر، كما تتطلع لزيادة استثماراتها في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

الملا مبادلة الإماراتية وزير البترول منصور الحامد قطاع البترول

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