الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر وأستراليا الغربية تبحثان التعاون فى خفض الانبعاث بأنشطة التعدين المختلفة

وزير البترول
وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية، أكبر ولايات أستراليا.

تعاون جديد بين مصر وأستراليا الغربية

وبحسب بيان لوزارة البترول، تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية. 

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تعزيز التعاون بين الجانبين

كما تناول الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في أنشطة البترول والتعدين.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين ومنها التعدين الحرفي وسبل التعامل معه، وذلك إلى جانب مناقشة ⁠التعاون في مجال خفض الانبعاث في مختلف أنشطة التعدين من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه يوجد ⁠مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في أستراليا، وأبدى ترحيبه بمشاركة خبراتهم في هذا الشأن.

خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري

كما أشار ريس ويتبي إلى وجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة، وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري.

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