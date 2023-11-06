الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

التعدين
التعدين

تعتبر صناعة التعدين من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، وتمتلك مصر موارد معدنية غنية تشمل الذهب والنحاس والمنجنيز والفوسفات والكبريت والقصدير والفلسبار والكوارتز، وهذه الموارد تمثل ملتقى للاستثمارات في صناعة التعدين.

وتتطلع الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تحدد شروط العمل وحقوق الشركات المعدنية.

يتنوع قطاع التعدين في مصر بتنوع واسع من الموارد المعدنية، ويمتلك إمكانات ضخمة للاستفادة من هذا التنوع، إذا تم استغلال هذه الفرص بشكل مناسب، يمكن أن يكون التعدين مصدرًا مهمًا للإيرادات وفرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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وتبرز الدستور فرص الاستثمار المتاحة في صناعة التعدين في مصر

1- خام الحديد:

   مناطق التواجد: الصحراء الشرقية، جبل العوينات، الواحات البحرية.

   الاحتياطي المؤكد: 586 مليون طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة الحديد والصلب وحديد التسليح.

2- المنجنيز:

   مناطق التواجد: وادي علبة، بشلاتين.

   الاحتياطي المؤكد: أكثر من 1.25 مليون طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة سبائك الفير ومنجنيز والسبائك الحديدية المختلفة والدوائر الإلكترونية والأسلاك الكهربائية.

3- النحاس:

   مناطق التواجد: أم سميوكي، جنوب غرب مرسى علم.

   الاحتياطي المؤكد: أكثر من 2.285 مليون طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة الأسلاك الكهربائية والسبائك المختلفة.

4- الرصاص والزنك:

   مناطق التواجد: أم غيج بالقرب من القصير.

   الاحتياطي المؤكد: 1 مليون طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة ألواح البطاريات الكهربائية والدروع الواقية.

5- القصدير:

   مناطق التواجد: العجلة، المويلحة، أم الروس.

   الاحتياطي المؤكد: 1.2 مليون طن.

   الاستخدامات الرئيسية: تغليف الأسطح المعدنية وإنتاج الصفائح المعدنية.

6- الذهب:

   مناطق التواجد: البرامية، أبومروات، الفواخير، الشاذلي، عتود، العوينات، فاطيري بمرس علم، الصحراء الشرقية، أسوان.

   الاحتياطي المؤكد: أكثر من 40 مليون أوقية.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة الحلي والمجوهرات والعديد من الصناعات الأخرى.

7- الفوسفات:

   مناطق التواجد: الصحراء الشرقية، مرسى علم، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

   الاحتياطي المؤكد: أكثر من 2.5 مليار طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة الأسمدة والمخصبات الزراعية وحمض الفوسفوريك والمنظفات الصناعية.

8- الكبريت:

   مناطق التواجد: رانجة، جمسة، خليج السويس.

   الاحتياطي المؤكد: أكثر من 5 ملايين طن.

   الاستخدامات الرئيسية: صناعة الكبريتك وصناعة الأسمدة الزراعية ومواد متفجرة.

9 – الفلسبارات:

   مناطق التواجد: رأس العش، أبو شمام، وادي زهرة، ذهب، وادي الكيد، وادي العاظ، طابا.

   الاحتياطيات: أكثر من 1.14 مليار طن.

   الاستخدامات الرئيسية: في الحراريات وأهمها صناعة السيراميك والبور الخرف.

10 – الكوارتز:

    مناطق التواجد: أم هجليج، شرق أسوان، مروة السويقات.

    الاحتياطات: 35 مليون طن.

    الاستخدامات الرئيسية: في صناعات كثيرة من ضمنها صناعة سبائك الفيروسيليكون، وصناعة الخلايا الضوئية والشمسية.

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