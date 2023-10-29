رحلة إلى الكنز الموعود.. جهود مصرية لتطوير صناعة التعدين وزيادة القيمة المضافة

تمتلك مصر كنزًا طبيعيًا غنيًا ومتنوعًا في قلب أراضيها، وهو صناعة التعدين، حيث تحمل هذه الصناعة إمكانيات هائلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتعتبر من أهم المحركات لتنويع الاقتصاد المصري.

التعدين في مصر تاريخ طويل وإمكانيات هائلة:

صناعة التعدين لها تاريخ طويل في مصر، حيث تمتد جذورها إلى العصور القديمة، ومع ذلك، باتت تلعب دورًا أكثر حيوية اليوم من أي وقت مضى، وتتضمن الثروات المعدنية في مصر الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزمرد، والرخام، والجرانيت، والباريت، والكوارتز، وغيرها الكثير.

رؤية مصر 2030 وقطاع التعدين:

تقدمت مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تطوير وتحديث قطاع التعدين، حيث تمثل هذه الرؤية جزءًا أساسيًا من استراتيجية تعظيم القيمة المضافة في الصناعة، وتشمل الأهداف التي تسعى إليها مصر زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5٪ إلى 5٪.

الجهود المستمرة لتعظيم القيمة المضافة:

تعتمد جهود تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين على عدة عوامل، منها:

- تحسين البيئة التنظيمية، حيث تم إصدار قوانين ولوائح جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

- جذب الشركات العالمية، حيث شهدت مصر انضمام شركات تعدين عالمية كبيرة إلى السوق، مما يشير إلى الجاذبية الكبيرة للبلاد كوجهة استثمارية.

- زيادة الإنتاج، كما تم تحقيق نجاح كبير في زيادة إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية.

- تنمية صناعات معدنية محلية، حيث تهدف مصر إلى زيادة مساهمة الصناعات المعدنية المحلية وتوجيه الاهتمام نحو تصنيع منتجات معدنية محلية.

- تحقيق التنمية المستدامة، كماتم رعاية أساليب التعدين التي تحترم البيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة.

مبادرات وإنجازات:

وعلى مر السنوات، حققت مصر إنجازات عديدة في صناعة التعدين، بدءًا من تنفيذ مشاريع كبيرة مثل مشروع إيقات لاستخراج الذهب، وصولًا إلى إطلاق مركز لخدمات التعدين بالتعاون مع البنك الدولي.

مشروع مجمع إنتاج الكوارتز

وفي مايو 2023، تم إطلاق مشروع مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة في إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية، هذا المشروع جاء بعد افتتاحه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ويهدف إلى استغلال الثروات المعدنية بشكل فعّال لتعظيم الإيرادات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

مجمع إنتاج الصودا اش

كما تشمل هذه الجهود بدء تعظيم القيمة المضافة من مصادر مثل الحجر الجيري والكوارتز من خلال مشروعات تصنيع كبرى، مثل مجمع إنتاج الصودا اش والسيليكون، تلك المشروعات تعزز تحويل الثروات المعدنية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

منطقة المثلث الذهبي

ويتمثل جزء آخر من استراتيجية تعظيم القيمة المضافة في تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لتنمية منطقة المثلث الذهبي، ويتمثل ذلك في تحسين الإيرادات من الثروات التعدينية والاستمرار في إطلاق المزايدات العالمية وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة.

منصة رقمية لصناعة التعدين

كما تجري الاستعدادات لإطلاق منصة رقمية خاصة بصناعة التعدين والثروة المعدنية في مصر، تشبه هذه المنصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وستكون مكانًا حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى جميع البيانات الجيولوجية والخرائط الضرورية لتقديم الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر، كما ستسهل هذه المنصة عمليات الترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد انتهي بالفعل من عمليات التقييم الفني لهذه المنصة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في الفترة القريبة.