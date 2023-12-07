مباحثات مصرية أمريكية فى مجال الطاقة واستخدام الكربون وتخزينه خلال قمة COP28

فى إطار المشاركة فى قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع براد كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وأندرو لايت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية.

مباحثات مصرية أمريكية فى مجال الطاقة

وأكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة، ونقل الجانب الأمريكي للوزير تحيات وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم وتقديرها لعلاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية.

شركات الطاقة الأمريكية العاملة فى مصر

ومن جانبه، أشاد الوزير بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة فى قطاع البترول المصرى وما نتج عنه من شراكات مثمرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثانى أكسيد الكربون الذى سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب ⁠تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة فى مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.

منتدى غاز شرق المتوسط

كما استعرض الطرفان موقف التعاون الإقليمي بين الجانبين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والذي تشارك به الولايات المتحدة بصفة مراقب.