خسائر حادة فى أسعار النفط بالأسواق العالمية.. والبرميل يخسر 4 دولارات

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنه تقرر تأجيل اجتماعها الوزاري إلى جانب الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك +) اللذين كان من المقرر عقدهما يومي السبت والأحد المقبلين إلى نهاية الشهر الجاري.

اجتماع أوبك الوزاري

وقالت المنظمة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إن اجتماع (أوبك) الوزاري الـ187 واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك +) الذين كان من المقرر عقدهما يومي 25 و26 نوفمبر الجاري قد تم تأجيلهما إلى 30 من الشهر نفسه.

ولم تكشف (أوبك) - في بيانها - عن أسباب قرار التأجيل إلا أن بعض المراقبين ربطوه بسعي (أوبك +) إلى إجراء مزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء قبل عقد الاجتماع الدوري نهاية هذا الشهر.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وكذلك في أوروبا من احتمال تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما زادت احتياطيات النفط في الولايات المتحدة أخيرا بشكل غير متوقع؛ ما يشير إلى انخفاض الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وينظر المتعاملون في سوق النفط باهتمام إلى اجتماع (أوبك +) المرتقب نهاية الشهر الجاري خاصة أن السعودية وروسيا وهما من أكبر منتجي النفط في العالم قررتا خفض إنتاجهما بشكل كبير هذا العام.

وهبط سعر برميل النفط العالمي بنحو أربعة دولارات خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك+)، فضلا عن الإعلان عن ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، وهو ما طمأن الأسواق بشأن المعروض.

أسعار العقود الآجلة للنفط

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 3.71 دولار، بما نسبته 4.77 في المائة مسجلة مستوى 74.06 دولار للبرميل.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع المخزون الأمريكي من البنزين بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.