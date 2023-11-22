الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خسائر حادة فى أسعار النفط بالأسواق العالمية.. والبرميل يخسر 4 دولارات

اجتماع دول الأوبك
اجتماع دول الأوبك

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنه تقرر تأجيل اجتماعها الوزاري إلى جانب الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك +) اللذين كان من المقرر عقدهما يومي السبت والأحد المقبلين إلى نهاية الشهر الجاري.

اجتماع أوبك الوزاري

وقالت المنظمة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إن اجتماع (أوبك) الوزاري الـ187 واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك +) الذين كان من المقرر عقدهما يومي 25 و26 نوفمبر الجاري قد تم تأجيلهما إلى 30 من الشهر نفسه.

ولم تكشف (أوبك) - في بيانها - عن أسباب قرار التأجيل إلا أن بعض المراقبين ربطوه بسعي (أوبك +) إلى إجراء مزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء قبل عقد الاجتماع الدوري نهاية هذا الشهر.

ارتفاع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 81.82 دولارًا للبرميل

تراجع أسعار النفط 

وتراجعت أسعار النفط منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وكذلك في أوروبا من احتمال تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما زادت احتياطيات النفط في الولايات المتحدة أخيرا بشكل غير متوقع؛ ما يشير إلى انخفاض الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وينظر المتعاملون في سوق النفط باهتمام إلى اجتماع (أوبك +) المرتقب نهاية الشهر الجاري خاصة أن السعودية وروسيا وهما من أكبر منتجي النفط في العالم قررتا خفض إنتاجهما بشكل كبير هذا العام.

txt

التقرير الأسبوعي لـ"أوابك" بشأن مستجدات أسواق النفط العالمية (إنفوجراف)

وهبط سعر برميل النفط العالمي بنحو أربعة دولارات خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك+)، فضلا عن الإعلان عن ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، وهو ما طمأن الأسواق بشأن المعروض.

أسعار العقود الآجلة للنفط

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 3.71 دولار، بما نسبته 4.77 في المائة مسجلة مستوى 74.06 دولار للبرميل.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع المخزون الأمريكي من البنزين بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

أوبك تحالف أوبك اجتماع اوبك اسعار النفط سوق النفط

الأكثر قراءة

عاجل| الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

سمير فرج: “نتنياهو” وأجهزته فشلوا فى تحقيق أهدافهم بغزة

التصريح بدفن سيدة صينية ضحية حادث سير بمدينتى

بعد التوصل لاتفاق الهدنة.. سمير فرج: "حزب الله هو الخاسر الأكبر"

"البداية من مصر".. سمير فرج يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بقطاع غزة

كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات