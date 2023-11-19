الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التقرير الأسبوعي لـ"أوابك" بشأن مستجدات أسواق النفط العالمية (إنفوجراف)

النفط
النفط

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  تقريرها الأسبوعي بشأن المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية اليوم الأحد.

المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط

وأوضحت الأوابك فى تقريرها، أن أسعار النفط تسجل الخسائر الأسبوعية الرابعة لها على التوالي في الأسواق الأجلة، بلغت نسبتها نحو 1% لخام برنت و1.7% لخام غرب تكساس الأمريكي.

العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط

وقالت أوابك، إن العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط هى:

- تزايد عمليات بيع العقود من قبل المستثمرين، مدفوعًا بمخاوف تراجع الطلب العالمي على النفط، في ظل انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية للمرة الأولى في سبعة أشهر، ومع ارتفاع إعانات البطالة إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، وانخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين، تزامنًا مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي، وتقلص هوامش التكرير.

- ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3.6 مليون برميل فى اليوم.

- تزامنًا مع استقرار الإنتاج عند مستوى قياسي يبلغ نحو 13.2 مليون برميل فى اليوم.

- ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر وتيرة أسبوعية منذ شهر فبراير الماضي بلغت 6 حفارات، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.

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عوامل أخرى لها تأثير فى انخفاض أسعار النفط

- التوقعات حيال إبقاء مجموعة أوبك على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2024، مع استمرار المملكة العربية السعودية في الخفض الإضافي الطوعي البالغ مقداره 1 مليون بي/ى حتى نهاية عام 2023، ومواصلة روسيا خفض صادراتها خلال نفس الفترة.

- تعديل منظمة أوبك لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط العام 2023 بزيادة طفيفة مع الإبقاء على التوقعات المرتفعة لعام 2024 ورقع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2023 و2024، بالرغم من توقع تباطؤ النمو الاقتصادي.

- فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات البحرية التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من السعر الأقصى المحدد من قبل مجموعة الدول السبع الكبرى.

-  انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهرين ونصف مقابل سنة من العملات الأخرى، على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما يدعم الطلب على النفط الخام.

اوابك
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