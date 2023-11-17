عودة للصعود.. أسعار النفط تقفز إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل

عشية نهاية الأسبوع، شهدت أسعار النفط العالمية انعكاسًا في الاتجاه بعد تراجع قوي أمس بلغ 3 دولارات للبرميل، وفي تحول سريع، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مسجلة زيادات تتجاوز 2.7%، حيث وصلت إلى 80.46 دولارًا و75.71 دولارًا على التوالي.

أسعار النفط تقفز إلى مستوى 80 دولارًا

ورغم أن أسعار النفط هبطت إلى أقل من 78 دولارًا لبرميل خام برنت في الفترة الأخيرة، إلا أنها شهدت ارتفاعًا سريعًا لتعاود الوصول إلى مستوى 80 دولارًا، مستفيدة من التقلبات في الأسواق العالمية، رغم الضغوط الناجمة عن مخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل، إلا أن خطوات خفض إنتاج “أوبك+” تظل داعمة للاستقرار.

خفض الإمدادات بنسبة تجاوزت 5%

وفي هذا السياق، يؤكد محللون من “جولدمان ساكس” على استمرار هبوط أسعار النفط هذا العام، في حين تجاوز الطلب توقعاتهم المتفائلة، ويُشيرون إلى أن إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى من التوقعات، وذلك رغم الجهود الحالية لخفض الإمدادات بنسبة تجاوزت 5% من الطلب العالمي اليومي.

بهدف تحقيق استقرار في الأسواق

وفي سياق الإجراءات الجارية، تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في “أوبك+” بخفض إجمالي لإنتاج النفط، مما يمثل حوالي 5% من الطلب اليومي على مستوى العالم، تلك الخطوات جزء من سلسلة من الإجراءات التي بدأت في نهاية عام 2022، وتهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق.

اجتماع وزراء أوبك+ في 26 نوفمبر

كما يُتوقع أن يجتمع وزراء أوبك+ في 26 نوفمبر لتقييم الوضع الحالي واتخاذ قرارات جديدة بشأن خفض الإمدادات، مما يجعل الأسواق في انتظار المزيد من التطورات في قطاع النفط العالمي.

وفي سياق متصل، أكدت بيانات صينية أمريكية تراجعًا في الأداء، حيث أظهرت أن إجمالي إنتاج المصافي في الصين قد بلغ 63.93 مليون طن متري في أكتوبر 2023.