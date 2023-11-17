الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط مفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

شهدت أسعار الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتنخفض دون حاجز الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويعود هذا التراجع إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، وخاصة انخفاض سعر خام "برنت".

هبوط  في أسعار الغاز الطبيعي

ووفقًا لبيانات بورصة نيويورك التجارية، بلغ سعر الغاز الطبيعي 2.954 دولار للمليون وحدة حرارية، ومع ذلك، سُجلت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ديسمبر 2023 ارتفاعًا بنسبة 0.90%، ووصلت إلى 3.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

نقصًا حادًا في موارد الطاقة

يعزى هذا الارتفاع إلى تحول في استخدامات الطاقة، حيث انتقلت بعض الدول الأوروبية إلى الغاز الطبيعي بشكل متزايد، كما أن تلك الدول تواجه نقصًا حادًا في موارد الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، سواء لتشغيل المصانع أو محطات الكهرباء، وكذلك لأغراض التدفئة.

أسعار الغاز الطبيعي 

وتعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سببًا في جعل البلدان الأوروبية أكثر عرضة لتقلبات السوق، خاصةً مع تأثير نحو 70% من هذه الواردات المتسارعة في فترة قصيرة وليس عبر العقود الطويلة الأجل المرتبطة بالنفط، مما يُعد تحديًا للتوازن الاقتصادي في المنطقة.

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تأثير سعر الدولار

من ناحية أخرى، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، ارتفاعًا بنسبة 0.20% ليصل إلى USD104.11، مع ارتفاع أسعار الطاقة.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يصل سعر العقود الفورية للغاز الطبيعي في هنري هاب إلى 3.55 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية لعام 2024، بزيادة تجاوز 24% عن متوسط سعر العام الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي مليون وحدة حرارية اسعار النفط برنت

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