الحكومة تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة لتنمية صادراتها من الغاز

تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على دراسة إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال.

يأتي ذلك في ضوء ما تكشفه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن أهم المستهدفات في مجال تنمية الصادرات من الغاز المسال والصادرات البترولية.

الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول

وتكمن أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائي من المُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري، وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال.

وتتمثل الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول، والمنبثقة من رؤية مصر 2030، في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدام وتعظيم مُساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.